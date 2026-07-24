СКР возбудил уголовное дело из-за вонючей воды в Тюмени

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю Следственного управления по Тюменской области Александру Кублякову предоставить отчет о результатах проверки по факту подачи некачественной водопроводной воды, ставшей поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Следователями СК России по Тюменской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Оно предусмотрено статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — сообщили в федеральном ведомстве.

Расследование началось после того, как одна из жительниц Тюмени опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что водопроводная вода в городе на протяжении длительного времени не пригодна для использования в быту и содержит видимые примеси загрязнений.

Недавно жители нескольких районов Тюмени также выразили недовольство по поводу резкого болотного запаха, исходящего от реки Туры и водопроводной воды.