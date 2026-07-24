Прокуратура требует отправить Лерчек под домашний арест

Лерчек может снова оказаться под домашним арестом. Данной меры пресечения требует прокуратура.

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Ситуация с онкобольной Валерии Чекалиной (Лерчек) принимает новые обороты. Прокуратура просит суд Москвы возобновить судебный процесс по делу в отношении блогерши. Напомним, бизнесвумен обвиняется в совершении незаконных операций с деньгами.

Кроме того, прокуратура требует отправить Чекалину под домашний арест. Дело в том, что блогерша нарушила меру пресечения и покинула Москву на два дня.

«Представители надзорного ведомства попросили районный суд Москвы изменить Лерчек меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест, так как обвиняемая нарушила [меру пресечения], уехав на пару дней из Москвы в Санкт-Петербург», — сообщает издание ТАСС.

Уголовное преследование в отношении Лерчек было приостановлено из-за ее онкологии. После рождения четвертого ребенка у блогерши обнаружили рак желудка в терминальной стадии. Многие поддерживали Чекалину и желали ей скорейшего выздоровления.

Однако вскоре в Сети появились кадры, зародившие зерно сомнения в головах людей. Валерию засняли в спортзале, когда она тягала тяжелый гриф. А когда стало известно, что Чекалина вместе с женихом собралась участвовать в турнире по танцам, скептиков стало в разы больше.

А недавно Лерчек засняли на яхте вместе с бойфрендом. Блогерша танцевала и радовалась жизни.