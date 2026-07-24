Бастрыкин затребовал доклад о расследовании смерти ребенка в Тольятти

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств смерти ребенка в Самарской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

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Следственными органами СК России по Самарской области в отношении сотрудника частного охранного предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, вечером 23 июля 2026 года фигурант, находясь по месту работы у здания ресурсоснабжающей организации в городе Тольятти, увидев на охраняемой территории перебирающихся через забор детей, схватил одного из них за ноги и с силой потащил на себя.

В результате 10-летнему мальчику прутьями забора были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на следующий день в лечебном учреждении.

Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Самарской области Олейнику П.М. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что в Москве 51-летний мужчина жестоко избил свою 79-летнюю мать и оставил ее в подъезде.