Россиянин приставал к детям около ДК и был задержан

В Петербурге в ДК имени Кирова задержали мужчину, пристававшего к детям. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по городу и Ленинградской области.

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Инцидент произошел 23 июля во Дворце культуры на Большом проспекте Васильевского острова. Руководству учреждения несколько дней поступали жалобы от родителей: неизвестный мужчина трогал несовершеннолетних у выхода после занятий.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения персоналу удалось установить приметы визитера. Когда подозреваемый пришел снова, сотрудники ДК нажали тревожную кнопку. На место прибыла Росгвардия.

Заметив правоохранителей, 44-летний безработный местный житель повел себя несдержанно и попытался скрыться от них в женском туалете, однако был немедленно задержан.

Задержанного доставили в отдел полиции для проверки причастности к противоправным действиям в отношении малолетних детей. По данным СМИ, против него может быть возбуждено уголовное дело.