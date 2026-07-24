Житель Харькова набросился с ножом на сотрудника ТЦК

Житель Харькова ударил ножом сотрудника военкомата во время попытки его задержания, сообщает полиция региона.

© Московский Комсомолец

В сообщении полиции уточняется, что сотрудники ТЦК пытались задержать мужчину в Харькове, и во время задержания он сопротивлялся, после чего достал нож и ударил им сотрудника военкомата.

Помимо этого, говорится в сообщении, мужчина пытался ранить ножом и сотрудника полиции.

Правоохранителям пришлось применить оружие, мужчина получил огнестрельное ранение. В полиции отметили, что задержанный находится в розыске по делу, которое связано с применением насилия к сотруднику полиции.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге сотрудники ТЦК остановили заводской автобус для "бусификации". При этом эксперты считают, что положение Украины на фронте будет только ухудшаться.