Российский альпинист застрял на «Дикой горе» в Китае

Российский альпинист Сергей Кондрашкин и итальянский писатель Маттиа Конте заблокированы на «Дикой горе» в Китае из-за аномального снегопада. По данным SHOT, экспедиция без использования кислородных баллонов застряла на второй по высоте вершине мира — горе Чогори (К-2) высотой 8611 метров. Спортсмены находятся в горах с 4 июля.

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Несколько дней назад альпинисты поднялись до отметки в 7000 метров, где уровень кислорода составляет всего 41%, после чего спустились в лагерь на высоту 6400 метров для подготовки к штурму технически сложной части маршрута.

Однако восхождение пришлось прервать: группа попала в зону сильного снегопада, порывистого ветра и мороза около 10 градусов.

По прогнозам специалистов, погодное «окно», позволяющее продолжить путь к вершине, откроется не ранее 1 августа. Дополнительных запасов кислорода у спортсменов нет.

Чогори называют «Дикой горой» (Savage Mountain). Это самый северный восьмитысячник планеты, восхождения на который считаются гораздо более опасными, чем на Эверест.