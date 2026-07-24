Туристы до смерти затискали выброшенного на берег дельфина

В Анапе туристы до смерти затискали выбросившуюся на берег афалину. Об этом пишет Shot.

© Московский Комсомолец

По информации телеграм-канала, трагедия произошла 23 июля на одном из пляжей курорта. На мелководье оказался молодой самец афалины — вида, занесенного в Красную книгу.

Вместо того чтобы вызвать специалистов, десятки отдыхающих окружили обессилевшее животное. Люди хватали дельфина за хвост и плавники, дергали его руками и делали фотографии, решив, что млекопитающее хочет с ними познакомиться.

Попытки одной девушки остановить толпу не увенчались успехом. По словам экспертов научно-экологического центра, для больного или дезориентированного животного такой контакт стал смертельным стрессом, который ускорил его гибель.

Специалисты прибыли на место примерно через 15 минут после звонка на горячую линию, однако спасти афалину уже не удалось. В центре спасения отметили, что здоровые дельфины практически никогда не выбрасываются на берег по своей воле. Животное оказалось на суше из-за тяжелой инфекции или интоксикации.