Мужчина избил собутыльника в доме в подмосковном городе Ликино-Дулево

Двое мужчин поссорились во время совместной попойки в одном из домов на улице 2-я Пятилетка в подмосковном городе Ликино-Дулево. Один из них избил оппонента.

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Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в одном из домов, расположенных на улице 2-я Пятилетка, между пострадавшим и его знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт, после чего последний нанес оппоненту телесные повреждения, — рассказали в канале ведомства в МАКС.

Силовики задержали агрессора, которым оказался 33-летний местный житель. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, на время следствия его отправили под домашний арест. Потерпевшему потребовалась помощь медиков. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

В начале июля в Электростали осудили мужчину, который до смерти избил собутыльника. Обвиняемого отправили за решетку на шесть лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.