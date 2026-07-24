На Урале подросток открыл стрельбу в магазине

В Ревде задержан 18-летний юноша, подозреваемый в стрельбе в магазине, пострадал один из покупателей. Об этом сообщает УМВД Свердловской области.

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Инцидент произошел в магазине на улице Павла Зыкина, подозреваемый вместе со знакомым зашел в продуктовый магазин. Работница торговой точки, заподозрив молодых людей в намерении совершить кражу, попросила их покинуть помещение. В ответ они стали вести себя агрессивно.

Случайным свидетелем перепалки оказался 57-летний мужчина, он сделал молодым людям замечание. В ответ один из юношей достал из кармана оружие и несколько раз выстрелил в покупателя, убегая из магазина молодой человек продолжил стрельбу на улице.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы, сотрудники полиции по записям с камер видеонаблюдения установили личность злоумышленника. Ранее судимого жителя Ревды задержали. Он признал вину и пояснил, что приобрел пневматический пистолет «для развлечения», а после случившегося он выбросил оружие в кусты. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, диагностировав ушибленные раны головы и грудной клетки. Возбуждено уголовное дело.