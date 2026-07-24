В российском регионе завели дело после гибели двух детей на реке

Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело по факту утопления детей на реке Самара в Самарской области. Трагедия произошла 22 июля во время купания в Борском районе.

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Жертвами происшествия стали два мальчика — 2012 и 2009 годов рождения. По данному факту следственные органы квалифицировали действия ответственных лиц по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По данным ГУ МЧС России по области, тело старшего подростка было извлечено из воды в день трагедии. Очевидцам удалось спасти третьего ребенка 2011 года рождения, который также находился в воде.

Тело второго утонувшего мальчика обнаружили лишь спустя двое суток, 24 июля.

В настоящее время следователи проводят все необходимые действия для установления обстоятельств случившегося. В поисково-спасательной операции были задействованы шесть специалистов и две единицы техники, однако работы осложнялись быстрым течением и сложным рельефом дна.