Тело второго утонувшего мальчика нашли в Самарской области

Спасатели нашли тело второго мальчика, пропавшего 22 июля на реке Самаре в Борском районе Самарской области. Первого ребенка нашли в день происшествия.

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Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства по чрезвычайным происшествиям России.

— Сотрудниками полиции проведены работы по извлечению тела погибшего мальчика 2012 года рождения, — говорится в сообщении ведомства в МАКС.

Ранее девушка утонула во время купания в озере Омчино в Лужском районе Ленинградской области. Тело 18-летней погибшей нашли на глубине около 2,5 метра. Известно, что она отдыхала на озере со своей 15-летней подругой.

До этого стало известно о смерти 11-летней девочки в Брянской области. Школьница утонула в озере Орлик в Бежицком районе. Правоохранители организовали проверку. В свою очередь прокуратура даст оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности граждан на водных объектах.