Группа таежников во главе с депутатом отправится по следам семьи Усольцевых

Депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш в беседе с журналистами рассказал, что планирует вместе с группой направиться к горе Буратинка, где таинственно пропала семья Усольцевых.

© Вечерняя Москва

По словам парламентария, пока что он старается придерживаться версии гибели Сергея, Ирины и Арины на Кутурчинском белогорье от сильного переохлаждения или получения травм.

— А вот почему не удается найти — это большая загадка. Завтра мы едем туда, на Кутурчин, в район Буратинки. Не с целью поиска, сейчас искать бесполезно, но чтобы своими ногами пройти весь маршрут, посмотреть, оценить, что могло произойти, — цитирует его Aif.ru.

Криминалист Михаил Игнатов, в свою очередь, выдвинул версию, согласно которой семья Усольцевых на самом деле жива и скрывается за пределами России. По мнению эксперта, их исчезновение могло быть тщательно спланированной операцией прикрытия.

Кроме того, на данный момент известно, что пропавший вместе с семьей Сергей Усольцев за несколько лет до исчезновения выезжал за границу 75 раз. Подобное количество поездок значительно превышает частоту выездов за рубеж даже для бизнесменов.