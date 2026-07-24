Начальника филиала РЖД осудили на 11 лет по делу о получении взяток

Начальника договорного отдела филиала РЖД Алексея Крылова осудили на 11 лет по делу о получении взяток от контрагентов.

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Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере четырех миллионов рублей, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Кроме того, у Крылова конфисковали более 220 миллионов рублей, которые он получил в качестве взяток. Мужчине также запретили занимать руководящие должности в органах государственной власти на протяжении семи лет.

По данным следствия, представители компании «Союзмоторс» заключили соглашение с Крыловым. Он обещал им ускорить процесс подписания необходимой документации. Впоследствии сам Крылов дал показания на других фигурантов.

В октябре прошлого года по этому делу осудили начальника транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала РЖД Дениса Андреева, обвиняемого в получении взятки от контракта. Его приговорили к 12,5 года колонии.