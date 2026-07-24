Стал известен приговор отравителю из Балашихи за убийства девяти близких
«Балашихинский отравитель» Артём Миссюра получил пожизненный срок за убийства девяти близких.
Московский областной суд приговорил 26-летнего подсудимого к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Перед оглашением приговора подсудимый попросил отправить его на СВО. Об этом пишет Shot.
Суд установил, что из-за долгов по кредитам (около 3 млн рублей) и желания завладеть недвижимостью семьи мужчина с января по июнь 2024 года систематически травил своих родственников.
Он подмешивал сильнодействующий яд в еду и напитки, которые затем хранили в коробках из-под обуви и канистрах прямо в квартире.
Жертвами корыстного умысла стали как минимум девять человек:
Бабушка погибла ради получения ее драгоценностей. Лучший друг скончался через два дня после того, как выпил ягодный морс с ядом. Дядя остался парализованным после отравления водой.
Родители выжили только благодаря госпитализации, которая привела к установке скрытой камеры, зафиксировавшей преступления.
Среди выживших также оказались сестра, девушка и другие друзья обвиняемого.
В последнем слове Миссюра противоречил сам себе. Он заявил, что пишет письма раскаяния всем знакомым, чьи номера помнит, но признал вину лишь частично — только в смерти друга и бабушки, утверждая, что остальных не хотел убивать.
По версии защиты, некоторые жертвы якобы сами пробовали продукты, предназначенные для других членов семьи. Следствие доказало, что в ряде эпизодов использовался мышьяк, который, по словам самого Миссюры, он никогда не покупал.
Помимо убийств, мужчине вменяется мошенничество: пользуясь тем, что его девушка проходила лечение в больнице после отравления, он оформил на ее имя кредиты на сумму более полумиллиона рублей.