Стал известен приговор отравителю из Балашихи за убийства девяти близких

«Балашихинский отравитель» Артём Миссюра получил пожизненный срок за убийства девяти близких.

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Московский областной суд приговорил 26-летнего подсудимого к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Перед оглашением приговора подсудимый попросил отправить его на СВО. Об этом пишет Shot.

Суд установил, что из-за долгов по кредитам (около 3 млн рублей) и желания завладеть недвижимостью семьи мужчина с января по июнь 2024 года систематически травил своих родственников.

Он подмешивал сильнодействующий яд в еду и напитки, которые затем хранили в коробках из-под обуви и канистрах прямо в квартире.

Жертвами корыстного умысла стали как минимум девять человек:

Бабушка погибла ради получения ее драгоценностей. Лучший друг скончался через два дня после того, как выпил ягодный морс с ядом. Дядя остался парализованным после отравления водой.

Родители выжили только благодаря госпитализации, которая привела к установке скрытой камеры, зафиксировавшей преступления.

Среди выживших также оказались сестра, девушка и другие друзья обвиняемого.

В последнем слове Миссюра противоречил сам себе. Он заявил, что пишет письма раскаяния всем знакомым, чьи номера помнит, но признал вину лишь частично — только в смерти друга и бабушки, утверждая, что остальных не хотел убивать.

По версии защиты, некоторые жертвы якобы сами пробовали продукты, предназначенные для других членов семьи. Следствие доказало, что в ряде эпизодов использовался мышьяк, который, по словам самого Миссюры, он никогда не покупал.

Помимо убийств, мужчине вменяется мошенничество: пользуясь тем, что его девушка проходила лечение в больнице после отравления, он оформил на ее имя кредиты на сумму более полумиллиона рублей.