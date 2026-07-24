Россиянин после убийства сожительницы зарезал таксистку

Следователи СК в Омской области расследуют убийство двух женщин, подозреваемый задержан. Об этом в пятницу сообщили в СК России.

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По данным следствия, днем 17 июля в экстренные службы по установленной в машине такси тревожной кнопке поступил вызов, местоположение машины было определено по навигационной системе. На место вызова прибыли сотрудники СК и врачи – они увидели съехавший с трассы автомобиль, на котором были видны повреждения в результате наезда на деревья.

Рядом с машиной находился мужчина с травмами, а в нескольких метрах от него лежало тело девушки со множественными ножевыми ранениями и следами самообороны на руках.

Подозреваемого задержали – им оказался 29-летний мужчина, житель Омска.

- Ранее он был неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, - отметили в ведомстве.

Следователи, исходя из проведенных следственных действий, предположили, что мужчина может быть причастен к убийству своей сожительницы, об исчезновении которой заявляла сестра.

Правоохранители приехали в квартиру, которую снимала женщина, вскрыли дверь и обнаружили тело 42-летней потерпевшей.

По версии следователей, в квартире в Омске между подозреваемым и его сожительницей произошел конфликт во время распития спиртного, мужчина ее приревновал и несколько раз ударил женщину ножом. От полученных травм она скончалась.

- Через несколько дней подозреваемый, вызвав такси, в пути следования нанес множественные ножевые ранения девушке-водителю такси, от которых она скончалась на месте, - сообщает СК.

Мужчине предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.