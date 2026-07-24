В Самарской области завели дело после гибели двух детей на реке

САМАРА, 24 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту утопления двух подростков во время купания в реке в Самарской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону в "Максе".

"22 июля 2026 года во время купания на реке Самара утонули два подростка 2012 и 2009 годов рождения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ГУ МЧС России по области сообщало, что 22 июля два мальчика утонули в реке в Борском районе Самарской области. Тело погибшего мальчика 2009 года рождения было извлечено из воды в тот же день. Тело второго ребенка было обнаружено 24 июля.