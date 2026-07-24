Российского школьника арестовали за поджоги на АЗС

Выборгский городской суд Ленинградской области санкционировал арест школьника из Санкт-Петербурга. Несовершеннолетний фигурант заключен под стражу до 21 сентября включительно по ходатайству следствия.

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Правоохранительные органы предъявили подростку обвинение в совершении двух террористических актов (часть 1 статьи 205 УК РФ).

По данным постановления следователя, 21 июля учащийся девятого класса умышленно совершил поджог бензоколонок на территории региона, используя для этого неустановленный предмет.