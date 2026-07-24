В Самарской области нашли тело утонувшего подростка

Тело утонувшего мальчика, поиски которого продолжались в Борском районе Самарской области, обнаружено.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону в "Максе".

"24 июля в 13:13 сотрудниками полиции проведены работы по извлечению тела погибшего мальчика 2012 года рождения", - говорится в сообщении.

22 июля сообщалось, что два мальчика утонули в реке в Борском районе Самарской области. Как сообщали в ГУ МЧС по региону, тело погибшего мальчика 2009 года рождения было извлечено из воды в тот же день. Поиски второго ребенка продолжались.