Двух нотариусов арестовали по делу о коммерческом подкупе в Москве

Замоскворецкий районный суд столицы арестовал нотариусов Валентину Ратиани и Илью Вороцкова по делу о коммерческом подкупе.

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Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября 2026 года в отношении Ратиани Валентины Шотаевны и Вороцкова Ильи Владимировича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 и ч.8 ст. 204 УК РФ, ст. 204.1 УК РФ, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Ранее по аналогичному делу арестовали нотариуса Ольгу Бенедскую. По данным следствия, она заплатила за обеспечение победы в конкурсе на замещение вакантной должности нотариуса. В июле обвиняемой продлили арест до 20 августа.

До этого шести бизнесменам предъявили обвинение в коммерчеком подкупе. Они платили водителям такси за предоставление путевых листов, оформленных будущими числами. У обвиняемых провели обыски, их отпустили под подписку о невыезде.