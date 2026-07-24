Пьяный мужчина избил свою мать в квартире на Строгинском бульваре в Москве

Пьяный 51-летний мужчина избил свою мать в квартире дома на Строгинском бульваре в Москве.

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Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.

— Прибывшие по указанному адресу правоохранители обнаружили 79-летнюю женщину с видимыми следами избиения в подъезде жилого дома. Потерпевшая получила черепно-мозговую травму в результате побоев, нанесенных ее сыном, — рассказали на сайте ведомства.

Силовики задержали мужчину. Правонарушителя доставили в полицейский участок для дальнейших разбирательств.

Ранее 45-летний житель подмосковной деревни Ольховка ударил ножом отца во время совместной пьянки. Мужчину доставили в больницу. Его здоровью был причинен тяжкий вред. В отношении сына потерпевшего завели уголовное дело.