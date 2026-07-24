В соцсетях появились кадры потопа в Астане

Агентство Ruptly опубликовало кадры, на которых запечатлены последствия проливных дождей в Астане. За последние двое суток в столице Казахстана выпало почти 70 процентов месячной нормы осадков.

На опубликованных видеозаписях видны затопленный общественный транспорт, погрузившиеся в воду автомобили, на крышах которых спасаются жители, а также коммунальные аварии в жилых домах, где вода хлещет прямо из унитазов.

Основной удар стихии пришелся на 23 июля, когда в городе прошел мощный ливень. Всего за 22 минуты в столице выпало 11,4 миллиметра осадков, а суточный объем превысил треть среднемесячной нормы, достигнув 18,2 миллиметра.

Из-за обильных дождей на нескольких участках в Астане образовались подтопления. В городской администрации заявили, что возникшие проблемы были оперативно устранены, а коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Власти также подчеркнули, что специалисты продолжают очищать ливневые коллекторы и дождеприемники, пропаривать трубы и вести строительство новых очистных сооружений и участков ливневой канализации.