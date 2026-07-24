Пятерых жителей Люберец арестовали по делу о вымогательстве девяти миллионов

Суд арестовал пятерых жителей Люберец, которые вымогали у знакомого девять миллионов рублей.

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Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Суд, в соответствии с позицией городской прокуратуры, по ходатайству следователя избрал всем пятерым фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, злоумышленники напали на потерпевшего в автосервисе 30 июня. Они, угрожая оружием, потребовали от мужчины указанную сумму. Впоследствии подозреваемых задержали и возбудили уголовное дело. Прокуратура поставила на контроль ход расследования.

Ранее приговор вынесли москвичу, который вымогал 20 миллионов рублей у мужчины за подписание договора переуступки прав аренды на земельный участок. Обвиняемого отправили за решетку на семь лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.