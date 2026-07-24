Курьер напал на консьержку в ЖК в российском городе

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении курьера, напавшего на консьержку жилого комплекса «Достоевский». Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.

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Сообщается, что конфликт произошел после того, как пожилая сотрудница попыталась уточнить у доставщика номер квартиры, в которую он направляется.

По словам очевидцев из числа соседей, вместо ответа мужчина нанес пенсионерке удар, в результате чего ей потребовалась медицинская помощь.