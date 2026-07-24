В Китае вертолет рухнул на туристов

В провинции Цинхай 21 июля экскурсионный вертолет упал на двух отдыхающих у озера в районе Чака Скай. Об этом сообщает New York Post.

Воздушное судно выполняло демонстрационный полет на малой высоте, когда пилот потерял управление и рухнул на людей, стоявших у воды.

На кадрах с места происшествия видно, что один из туристов не оказался непосредственно под вертолетом. Второй получил серьезные травмы головы, поскольку вертолет упал именно на него.

Обоих пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное, сообщили в Объединенной следственной группе округа Улан. Вертолет изъят у компании-оператора. Место происшествия временно закрыто для посещения. Полиция проводит расследование.

Ранее учебный самолет Diamond, принадлежащий Ленинградской академии имени Новикова, разбился в Орске. Борт рухнул в поселке Джанаталап. На борту находились два курсанта.