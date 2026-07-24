В Курской области 4-летняя девочка выпала из окна пятого этажа

Вечером 23 июля в городе Обояни на улице Ленина произошёл несчастный случай: 4-летняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. В момент происшествия ребёнок находился дома с бабушкой, которая на время отвлеклась. Девочка забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и упала вниз.

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Ребёнок госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. По факту происшествия Солнцевским межрайонным следственным отделом СК России по Курской области проводится процессуальная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, устанавливают тяжесть полученных травм, обстоятельства и причины случившегося.