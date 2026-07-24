Подросток нанес ножевое ранение мужчине в Ленинградской области

В Ленинградской области подросток нанёс ножевое ранение в живот взрослому мужчине.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«В ходе возникшего конфликта несовершеннолетний нанёс потерпевшему колото-резаное ранение брюшной полости. Пострадавший был экстренно госпитализирован, а подозреваемый задержан на месте происшествия сотрудниками полиции», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, инцидент произошёл в одном из населённых пунктов региона. На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители опрашивают свидетелей и изымают орудие преступления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

В России уголовная ответственность за совершение тяжких преступлений, к которым относится умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, наступает с 14 лет. Несовершеннолетние, совершившие подобные деяния, подлежат задержанию и помещению в специализированные центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей до решения суда.