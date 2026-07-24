Мужчину осудили на 21 год за убийство 32-летней давности в Москве

Савеловский районный суд столицы приговорил к 21 году колонии Виталия Мешкова, который убил мужчину в августе 1993 года.

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Об этом в пятницу, 24 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры 53-летний Виталий Мешков приговорен к 21 году лишения свободы, — рассказала Нефедова.

По данным следствия, злоумышленник вместе с другом познакомился с потерпевшим, который в дальнейшем пригласил их к себе домой. В квартире на Новопесчаной улице Мешков поссорился с мужчиной и ударил его пепельницей по голове. Потерпевший скончался на месте, а новые «товарищи» связали его и скрылись. Тело мужчины обнаружила его жена. Уголовное дело в отношении сообщника Мешкова прекратили, так как он умер.

Ранее москвича осудили на 19 лет за убийство 24-летней давности.

Обвиняемый зарезал незнакомца около дома на Боровском шоссе в августе 2001-го. Спустя годы правоохранители вышли на его след. Злоумышленник оказал сопротивление при задержании, в связи с этим в его отношении возбудили еще одно дело.