Логистический центр загорелся в Твери при ударе украинских дронов

Пожар произошел в административном здании логистического центра в тверском поселке Элеватор после удара дронов Вооруженных сил Украины. Никто не пострадал.

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Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев.

— Силами пожарных регионального управления МЧС огонь полностью ликвидирован. На месте работают оперативные службы. Проводятся мероприятия для дальнейшего обеспечения безопасности объекта, — написал глава региона на своей странице в МАКС.

Кроме того, дроны атаковали склады компании Wildberries в Санкт-Петербурге (Шушары и Уткина Заводь) и в Симферополе. На этих объектах также обошлось без жертв. По фактам происшествий Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о теракте.