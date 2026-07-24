Мужчину с наркотическими жидкостями для вейпов задержали в аэропорту Домодедово

Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово задержали иностранца, прилетевшего в Москву из Дубая. У мужчины нашли две электронные сигареты, а также жидкости с наркотиками к ним.

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Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе ФТС России.

— Мужчину остановили в «зеленом» коридоре в ходе выборочного контроля. В его чемодане среди личных вещей нашли электронное устройство для курения, два флакона с жидкостями, а также блокнот, под обложкой которого находилось пять целых «марок» и еще одна, которая была порезана на части. Второе электронное устройство для курения мужчина достал из кармана джинсов, — рассказали на сайте ведомства.

Жидкости для вейпов отправили на исследование. Его результаты показали, что в них содержится наркотическое средство MDMB (N) — 2201. В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей.

В августе прошлого года в аэропорту Домодедово задержали актрису Аглаю Тарасову. У нее нашли вейп, внутри которого находилось 0,38 грамма гашишного масла. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Тарасова во время суда заявляла, что вейп ей подарил знакомый предприниматель. Она добавила, что не знала, что содержится в электронной сигарете. В итоге актрису приговорили к трем годам колонии условно, а также обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.