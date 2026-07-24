Названо возможное местонахождение исчезнувшей семьи Усольцевых

Бесследно исчезнувшие в тайге Красноярского края Усольцевы живы, их стоит искать в США. Возможное местонахождение пропавшей семьи назвал криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru.

По словам Игнатова, Усольцевых изначально не было в тайге, где были организованы поиски, а их исчезновение спланировано.

«В любой деревне, небольшом городке в России их бы опознали, сообщили бы в полицию. Скорее всего, они пересекли границу нелегально или по поддельным документам и сейчас живут в предгорье Анд. Скорее всего, они в США», — заявил Игнатов.

Описан точный маршрут бесследно пропавшей семьи Усольцевых

Ранее спасатели сообщили, что очередной этап поисков Усольцевых завершился. Специалисты в течение четырех дней обследовали местность в Красноярском крае, однако семью обнаружить не удалось.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Позже выяснилось, что семья во время своего маршрута делала три остановки — во время одной из них Усольцевы купили в придорожном магазине нож.