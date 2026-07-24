В российском городе во время купания пропал подросток

В Кирове ведутся поиски подростка, который пропал во время купания на реке Вятке. Об этом проинформировали в региональном управлении МЧС.

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Мальчик 2010 года рождения исчез накануне — инцидент случился в необорудованном для купания месте, примерно в 100 метрах от городского пляжа. Сейчас спасатели проводят поисковые мероприятия, местонахождение подростка пока не установлено.

Ранее сообщалось, что мужчина утонул при сплаве на глазах у детей под Каменском-Уральским.