Мужчина организовал нарколабораторию в поселке Рылеево под Раменским

Мужчину задержали за организацию нарколаборатории в частном доме в подмосковном поселке Рылеево под Раменским. Он произвел там свыше 30 килограммов N-метилэфедрона.

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Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Злоумышленник под дистанционным руководством неизвестных кураторов организовал нарколабораторию. Для производства запрещенных веществ он арендовал дом в поселке Рылеево Раменского муниципального округа. Все компоненты, включая прекурсоры, мужчина получал посредством тайников, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Подозреваемый успел сделать закладку. Силовики прибыли по указанному адресу и изъяли порядка 27 килограммов наркотиков. В доме, который арендовал мужчина, правоохранители нашли еще более 3,5 килограмма N-метилэфедрона. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело и отправили его в СИЗО.

Ранее полицейские задержали 38-летнего жителя Лобни, который оборудовал нарколабораторию в арендованном гараже. Там нашли амфетамин, электронные весы и другие предметы. В отношении мужчины завели дело, его заключили под стражу.