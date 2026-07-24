Россиянин создал Android-вирус, приносивший ему до полумиллиона рублей в день

В Новосибирской области полицейские задержали группу подозреваемых, которые, по версии следствия, распространяли вредоносное программное обеспечение для Android-устройств, получали доступ к аккаунтам пользователей и оформляли на их имя кредиты. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По предварительным данным, 20-летний житель Тогучинского района создал вредоносную программу (ВПО) и рассылал ссылки на нее на случайно подобранные номера телефонов. После перехода по ссылке смартфон заражался вирусом, который позволял злоумышленникам получить доступ к учетным данным владельца устройства в государственных сервисах и онлайн-банках. Кроме того, вредоносная ссылка автоматически пересылалась всем контактам потерпевшего.

Следствие считает, что, получив доступ к личным кабинетам пользователей, подозреваемые оформляли на их имя кредиты, похищали деньги со счетов, а также приобретали дорогостоящую технику через интернет с последующей перепродажей. По предварительным оценкам МВД, ежедневный доход создателя вирусного ПО составлял от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, часть средств он передавал сообщникам.

Предполагаемый организатор схемы был задержан в феврале 2026 года. Позже сотрудники полиции установили и задержали еще троих предполагаемых участников группы – жителей Новосибирской области в возрасте от 19 до 23 лет.

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В настоящее время следователи объединили в одно производство 25 уголовных дел, возбужденных по статьям о краже, мошенничестве, мошенничестве в сфере компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей, неправомерном доступе к компьютерной информации и создании вредоносного программного обеспечения. Предполагаемому организатору и одному из участников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.