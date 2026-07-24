Москвичка украла золотое кольцо у посетительницы фитнес-клуба в Южном Бутове

Девушка потеряла золотое кольцо за 53 тысячи рублей в фитнес-клубе на Бунинской аллее в Москве. Правоохранители выяснили, что украшение похитила другая посетительница спортзала, которая обнаружила его во время подхода на тренажере.

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Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Потерпевшая, находясь в фитнес-клубе на Бунинской Аллее, во время занятий на одном из тренажеров сняла кольцо с пальца и, положив его на балку спортинвентаря, забыла забрать после тренировки. Когда девушка обнаружила пропажу, украшения на месте не было. Материальный ущерб составил более 53 тысяч рублей, — рассказали на сайте ведомства.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения в спортзале и установили личность подозреваемой. Женщину задержали в ее квартире на улице Знаменские Садки. У нее нашли кольцо, которое передали владелице. В отношении москвички возбудили уголовное дело и предъявили ей обвинение. На время следствия ее отпустили под подписку о невыезде.

Ранее житель Раменского вскрыл отверткой шкафчик в спортзале в Химках и украл оттуда сумку с вещами другого мужчины. Сумма ущерба превысила 1,4 миллиона рублей. Подозреваемого задержали, он признался, что продал вещи, а вырученные деньги потратил. В его отношении завели уголовное дело.