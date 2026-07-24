СК возбудил дело о применении Киевом запрещенных средств и методов ведения войны

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с использованием Украиной запрещенных средств и методов ведения войны.

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Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

— Продолжается расследование масштабного уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны, — приводит его слова ТАСС.

Других деталей по делу глава Следственного комитета не раскрыл.

Он также напомнил, что ранее следователи завершили расследование дела о геноциде в отношении украинского политического и военного руководства. По его словам, в настоящее время Верховный суд Донецкой Народной Республики рассматривает материалы против 41 обвиняемого, которым были предъявлены обвинения заочно, сообщает «Газета.ru».

Днем ранее Бастрыкин сообщил, что общая сумма ущерба от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, Новороссии, приграничье и тыловых регионах превышает один триллион рублей.

В прошлом году Бастрыкин назвал число жертв вторжения ВСУ в Курскую область. По его словам, свыше 330 мирных жителей погибли и более 550 пострадали из-за вторжения Вооруженных сил Украины на территорию региона.