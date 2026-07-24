Один человек погиб при ударах ВСУ по Энергодару

Один мирный житель погиб и трое получили тяжёлые ранения в результате ударов Вооружённых сил Украины по городу Энергодар в четверг, 23 июля 2026 года.

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Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Под ударами по рынку, по магазину, по жилым домам были гражданские люди: три женщины ранены, они в тяжёлом состоянии, один мужчина погиб. Вот очередной печальный итог прошедших суток», — сказал Лихачёв.

По словам Лихачёва, за прошедший день было зафиксировано несколько ударов по социальной и энергетической инфраструктуре города, из-за чего Энергодар остался без электроснабжения и воды. Запорожская АЭС (ЗАЭС) в настоящее время находится в зоне рискованного энергоснабжения: подача электричества осуществляется лишь по одной линии — «Ферросплавная».

Несмотря на это, радиационный фон и работа всех систем станции остаются в норме, что подтверждают инспекторы МАГАТЭ. Лихачёв также выразил убеждённость в том, что интенсивность подобных ударов будет только нарастать, но персонал станции сделает всё возможное для обеспечения её безопасной работы.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе и располагает шестью энергоблоками ВВЭР-1000. С 11 сентября 2022 года она не вырабатывает электроэнергию, а все шесть реакторов находятся в режиме холодного останова.

Территория станции и города Энергодар регулярно подвергаются обстрелам с конца апреля. Объекты ЗАЭС объединены во ФГУП «Запорожская АЭС» и находятся в собственности Российской Федерации, а оператором выступает АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», учреждённое АО «Росэнергоатом» (входит в ГК «Росатом»). Главной задачей руководства на данный момент является восстановление полноценной работы станции для обеспечения региона светом и теплом.