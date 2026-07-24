Деятельность банды сутенеров пресекли в российском регионе

Следственное управление СК России по Иркутской области предъявило обвинения одиннадцати местным жителям в организации занятия проституцией и вовлечении в него других лиц, в том числе несовершеннолетних. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

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По данным следствия, с марта 2019 года по июль текущего года на территории Иркутска и прилегающего района фигуранты создали сеть нелегальных фирм для оказания сексуальных услуг.

Для работы в них злоумышленники принудили девушек, часть из которых не достигла совершеннолетия, а также набрали водителей и администраторов. Лидеры группировки осуществляли общее руководство, аккумулировали и распределяли преступные доходы, принимали меры к устранению конкурентов, подыскивали новые подконтрольные фирмы и обеспечивали их охрану. Рядовые члены ОПГ занимались сбором денежных средств с руководителей таких заведений.

Масштабная спецоперация была проведена совместными силами отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Иркутской области и регионального управления ФСБ. В ходе операции были задержаны два лидера и девять активных участников сообщества в возрасте от 22 до 45 лет.

Одному из организаторов удалось добраться до границы, однако его задержали по пути следования в Монголию. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте девяти подозреваемых, еще двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители изъяли предметы, имеющие значение для дела, наркотические средства, оружие, боеприпасы и крупные суммы наличных денег.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Как пояснили в региональном управлении СК, все изъятые материалы будут приобщены к уголовному делу.