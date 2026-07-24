Пять жителей Люберец арестованы по делу о вымогательстве 9 млн руб. у знакомого

Суд заключил под стражу пятерых обвиняемых в избиении и вымогательстве у знакомого 9 млн руб. на территории Люберец. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«30 июня пятеро местных жителей, действуя по предварительному сговору, находясь в помещении одного из автосервисов на территории города Люберцы, избили своего знакомого, после чего под угрозой дальнейшего применения насилия, угрожая оружием, потребовали передачи им 9 млн руб.», – говорится в сообщении.

По данному факту следственным управлением МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере»).

«Ход и результаты его расследования взяла под контроль Люберецкая городская прокуратура. Суд в соответствии с позицией городской прокуратуры по ходатайству следователя избрал всем пятерым фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в ведомстве.