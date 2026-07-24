Россиянин спас тонущую девочку во время экскурсии в Турции. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил Telegram-канал «112».

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Туристка по имени Антонина рассказала, что они с друзьями отправились на экскурсию в Кемер и, как и другие туристы, решили зайти в горную реку для фотографий. Когда россиянин Данил выходил из воды, он поскользнулся. Пока его друзья смеялись над падением, он заметил под водой маленькую девочку, которую уже уносило сильное течение. Мужчина быстро вытащил ребенка и передал его людям на берегу.

По словам Антонины, течение было настолько мощным, что даже взрослых сбивало с ног. Неизвестно, как девочка оказалась в воде, говорится в публикации.

В начале июля 14-летний школьник спас тонущего мальчика в Забайкальском крае. Инцидент произошел на реке Шумунда. 10-летний Егор Афанасьев купался вместе с друзьями и в один момент застрял ногами в иле и начал тонуть. 14-летний Илья Шеломенцев вытащил его на берег.