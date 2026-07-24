В Черном море подорвалось шедшее на Украину судно с углем

Взрыв произошел минувшей ночью в Черном море на грузовом судне под флагом Либерии, перевозившем уголь из американского города Норфолк на Украину. Как сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии, ЧП, предположительно, вызвано ударом морского дрона или взрывом мины.

Инцидент с судном под флагом Либерии случился примерно в 41 километре к юго-востоку от порта Сфынту-Георге, передает ТАСС. Сухогруз перевозил американский уголь.

Экипаж оперативно передал сигнал бедствия, пострадавших среди моряков нет.

Департамент по чрезвычайным ситуациям министерства опубликовал заявление с предварительной версией случившегося.

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«По предварительной оценке, авария в зоне склада №6 могла быть вызвана ударом морского дрона или взрывом морской мины», – отметили в ведомстве.

Для оказания помощи к месту происшествия направили спасательные суда SAR Apollo и SAR Artemis, а также вертолет. Ранее, 21 июля, аналогичный случай произошел с кораблем Gas Lisbon в 26 километрах от побережья. Тогда в результате пожара ранения получили три человека, а президент страны заявил об атаке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 июля у берегов Румынии загорелось судно со сжиженным газом.

10 июля министерство обороны страны уничтожило в акватории Черного моря пять морских беспилотников.

Месяцем ранее румынское МВД запланировало закупку специальных технических средств для мониторинга дронов.