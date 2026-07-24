Задержанная за подготовку подрыва машины в Москве россиянка сделала признание о детях

Задержанной за попытку подрыва автомобиля сотрудника органов безопасности по заданию Киева 30-летней россиянке обещали переезд в Европу не только для нее, но и для ее детей. В этом сотрудникам ФСБ фигурантка призналась сама, передает РИА Новости.

На допросе женщина рассказала, что связалась с куратором с Украины и согласилась ему помогать. Затем, по ее словам, он пообещал ей и ее детям постоянное место жительства (ПМЖ) в одной из стран Европы.

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«Я поехала через Турцию в Молдову — транзитом на Украину, мне там провели инструктаж, после чего я вернулась в Россию — забрала тайник в Самаре, где лежало взрывное устройство», — призналась она.

Ранее ФСБ показала видео с задержанием фигурантки.