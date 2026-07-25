Школьный стрелок на суде смеялся над показаниями выжившей жертвы в суде

В пятницу на судебных слушаниях по делу о массовой стрельбе в средней школе Апалачи в штате Джорджия 16-летний Колт Грей рассмеялся во время показаний выжившей одноклассницы. Натали Гриффит рассказывала, как нападение в сентябре 2024 года лишило ее возможности использовать левую руку. Судья прервал заседание и вынес предупреждение обвиняемому.

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В тот же день Грей официально признал все 55 пунктов обвинения, включая убийства и нападения. Подростку грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение — в Джорджии смертные приговоры не выносятся несовершеннолетним.

Трагедия произошла 4 сентября 2024 года. Грей, которому на тот момент было 14 лет, пронес в школу винтовку AR-15, подаренную отцом на Рождество, и открыл огонь. Жертвами стали два ученика — 14-летние Кристиан Ангуло и Мейсон Шермерхорн, а также двое учителей — 53-летняя Кристина Ирими и 39-летний Ричард Аспинволл. Еще девять человек получили ранения.

Отец стрелка, Колин Грей, признан виновным по 29 пунктам, включая убийство второй степени и непредумышленное убийство. Ему грозит до 180 лет тюремного заключения, приговор вынесут на следующей неделе. Родственники жертв призвали суд назначить подростку максимальное наказание.