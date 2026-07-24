В Москве задержана женщина за подготовку подрыва силовика

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что сотрудники российской спецслужбы задержали россиянку, которая по заданию украиснких спецслужб должна была организовать подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности.

«В городе Москве пресечена деятельность гражданки России 1996 года рождения, причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб», — указывается в заявлении.

Уточняется, что задержанная транзитом через Турцию и Молдавию выехала на Украину. Там её обучали проведению диверсионно-террористической деятельности. В итоге она вернулась в Россию.

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Задержать злоумышленницу удалось, после того, как она изъяла взрывное устройство из тайника на окраине Самары и попыталась заложить его под машину одного из сотрудников органов безопасности.

Против неё возбуждено уголовное дело по ряду статей, включая «покушение на теракт».