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ФСБ: агент Киева задержана в Москве за подготовку подрыва силовика

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В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что сотрудники российской спецслужбы задержали россиянку, которая по заданию украиснких спецслужб должна была организовать подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности.

В Москве задержана женщина за подготовку подрыва силовика
© РИА Новости
«В городе Москве пресечена деятельность гражданки России 1996 года рождения, причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб», — указывается в заявлении.

Уточняется, что задержанная транзитом через Турцию и Молдавию выехала на Украину. Там её обучали проведению диверсионно-террористической деятельности. В итоге она вернулась в Россию.

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Задержать злоумышленницу удалось, после того, как она изъяла взрывное устройство из тайника на окраине Самары и попыталась заложить его под машину одного из сотрудников органов безопасности.

Против неё возбуждено уголовное дело по ряду статей, включая «покушение на теракт».