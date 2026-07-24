Следственный комитет России ведет расследование дела о применении Киевом запрещенных средств и методов ведения войны.

Как сообщил ТАСС председатель СК РФ, расследование этого масштабного уголовного дела продолжается. Глава СК РФ, также рассказал, что Следственный комитет завершил расследование и передал в суд в ДНР дело в отношении политического и военного руководства Украины о геноциде. Сейчас оно находится в суде, и его фигурантами являются 41 человек. Обвинения им предъявлены заочно.

"В результате их преступных действий погибли и получили ранения несколько тысяч мирных жителей, многие были вынуждены покинуть места постоянного проживания", - подчеркнул Бастрыкин. По его словам, были разрушены свыше 153 тысяч объектов домов и гражданской инфраструктуры, причинен серьезный урон экономике ДНР.