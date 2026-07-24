Объявлено о разрушениях при атаке БПЛА на Ленинградскую область

Склад птицефабрики «Северная» в Ленинградской области обрушился из-за попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА). О разрушениях написал губернатор российского региона Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере MAX.

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«В результате попадания БПЛА зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики "Северная" в поселке Синявино Кировского района», — сообщил глава Ленобласти.

В результате случившегося пострадавших нет.

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Ранее Дрозденко заявил, что при ударе БПЛА по складу в Ленинградской области 24 июля пострадали три человека. Атаке подвергся склад в деревне Новосаратовка Всеволожского района, в результате удара произошло возгорание.