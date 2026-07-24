Раскрыты последствия атаки БПЛА на склады Wildberries в Ленобласти

Три человека пострадали при атаке беспилотника на складские помещения Wildberries в деревне Новосаратовка в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Он уточнил, что возгорание стало прямым следствием попадания БПЛА.

Пострадавшие находятся в стационаре. Их здоровью ничего не угрожает, медики квалифицируют их состояние как среднетяжелое.

Татьяна Ким отреагировала на атаки ВСУ на склады Wildberries

Ранее, ночь 24 июля, пресс-служба Wildberries сообщила, что сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован. В заявлении отмечается, что эвакуация прошла в соответствии с требованиями безопасности.