Еще в одной стране пропал свет

Вся Абхазия осталась без электроснабжения после аварии на Ингурской ГЭС. Об этом информирует Минэнерго республики. Энергетики начали восстановление подачи электричества.

В ведомстве сообщили, что в энергосистеме произошла системная авария, из‑за которой республика полностью лишилась света. ИнгурГЭС прекратила подачу электроэнергии, что привело к масштабному отключению.

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Специалисты приступили к восстановительным работам. Минэнерго уточняет, что процесс подачи электричества уже начат, и энергетики работают над стабилизацией системы.