Суд в Сочи арестовал работников детсада, обвиняемых в истязании детей

Центральный районный суд Сочи арестовал работников местного детского сада, обвиняемых в истязании воспитанников, пишет объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ранее в массмедиа Сочи появились публикации о том, что воспитатели сочинского детского сада, где в том числе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, «бьют и оскорбляют воспитанников».

Правоохранители сразу провели проверку материалов, оперативно выявили подозреваемых, завели уголовное дело и вскоре задержали обеих женщин.

В пресс-службе отметили, что суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении воспитателя и учителя-дефектолога, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г», «е» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание) и ст.156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По данным следствия, с июня по июль 2026 года в детском саду комбинированного вида № 35 города Сочи обвиняемые систематически применяли физическое и психическое насилие в отношении двух несовершеннолетних воспитанников, являющихся детьми с особенностями психоречевого развития.

«Обвиняемые неоднократно наносили детям удары по голове, хватали за волосы, оскорбляли», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе констатировали, что следствие ходатайствовало о заключении обвиняемых под стражу. Суд рассмотрел материалы и пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства.

Срок меры — до 23 сентября 2026 года включительно, резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту избиения ребенка в частном детсаде в Ингушетии.