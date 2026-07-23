Пассажир авто напал на сопровождавшего девушку-инвалида мужчину в Подмосковье

В подмосковном Долгопрудном ссора между девушкой на инвалидной коляске и автолюбителями переросла в драку. Пострадал мужчина, сопровождавший горожанку, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД РФ.

По данным ведомства, 40-летний мужчина вместе с девушкой, которая передвигается на инвалидной коляске, прогуливались по двору у одного из домов на улице Академика Лаврентьева.

Навстречу паре выехала легковая машина. Водитель и пассажир сделали замечание горожанке, объяснили ей, что коляска должна ехать по тротуару, а не по автомобильной дороге.

«Произошел словесный конфликт, в ходе которого пассажир автомобиля нанес телесные повреждения мужчине-пешеходу, после чего уехал», — отметили в пресс-службе.

Пострадавший горожанин направил заявление в полицию. Стражи порядка установили правонарушителя и доставили его в отдел — им оказался 24-летний житель Сергиево-Посадского городского округа.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Процессуальное решение будет принято после получения результатов судебно-медицинской экспертизы, которая должна будет определить степень тяжести причиненного здоровья пострадавшего вреда, констатировали в ведомстве.