Группа таежников отправится по следам Усольцевых

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш заявил, что собирается присоединиться к группе таежников, которые хотят пойти по следам пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

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По словам Кулеша, он считает, что найти семью живыми уже не выйдет — скорее всего они погибли от переохлаждения или травм. Но тот факт, что тела Усольцевых до сих пор не были найдены вызывает беспокойство.

Кулеш добавил, что 24 июля он в составе группы пойдет в район горы Буратинки — именно туда направились Усольцевы перед исчезновением.

«Почему не удается найти — это большая загадка. Завтра мы едем туда, на Кутурчин, в район Буратинки. Не с целью поиска, сейчас искать бесполезно, но чтобы своими ногами пройти весь маршрут, посмотреть, оценить, что могло произойти», — рассказал он.

Появились новые подробности пропажи семьи Усольцевых

Напомним, что семья Усольцевых полным составом отправилась в поход к горе Буратинка под Красноярском 28 сентября 2025 года. В тайгу отправились 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина, пятилетняя дочь Арина и собака породы корги по кличке Лада. В тот же день они перестали выходить на связь. Их поиски до сих пор не принесли результатов.

Ранее СМИ сообщили, что глава семейства Усольцевых 75 раз выезжал за границу.